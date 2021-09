Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, marți, ca a inregistrat un dosar penal privind modalitatea prin care Romania a achiziționat dozele de vaccinuri ani-Covid, de la inceputul campaniei de vaccinare și pana in prezent. Urmarirea penala se face pentru abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite…

- Directia Nationala Anticoruptie anunta ca investigheaza modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID-19, de la declansarea pandemiei pana in prezent. „Pe rolul DNA a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de…

- Comisarul, insarcinat cu coordonarea aprovizionarii UE cu serurile anti-Covid, a precizat ca cele 300 pana la 500 de milioane de doze de vaccin necesare pentru administrarea de rapeluri in UE reprezinta numai o luna de productie europeana.”Inteleg mesajul OMS, dar cifrele nu il sustin, in conditiile…

- Coreea de Sud cumpara 1,5 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 din Romania, a declarat miercuri ministerul sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Dozele achiziționate sunt de la compania Pfizer și Moderna. In luna iulie, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV,…

- Romania va vinde Irlandei 700.000 de doze de vaccin anti-COVID de la compania Pfizer-BioNTech, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu care a precizat ca aceste doze nu sunt necesare, in momentul de fata, pentru derularea campaniei de vaccinare din…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca Romania nu a cumparat 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, acestea fiind doar comandate in baza unei strategii asumate la nivelul Uniuni Europene care permite, in functie de situatie, si revanzarea sau donarea lor. ‘Nu le-am cumparat. Sunt comanda.…

- Doctorul Anthony Fauci a subliniat ca 99% din americanii care au murit din cauza COVID-19 in luna iunie nu erau vaccinați, dupa cum arata The Guardian . Statistica este ingrijoratoare, in condițiile in care varianta Delta de coronavirus se extinde cu rapiditate, iar neincrederea in vaccinuri inca este…

- Cu o campanie de vaccinare care mai mult stagneaza, dozele de vaccin anti-COVID incep sa se adune in depozite. In prezent, aproape 6,5 milioane de doze de ser sunt pe stoc, iar multe dintre acestea vor fi vandute catre alte țari. Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat, pentru Libertatea, ca Romania…