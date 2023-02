Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost audiate in ultimele zile ale lunii ianuarie de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care au fost sesizați cu privire la un potențial abuz in serviciu in cazul inchirierii apartamentului șefei Institutului Cultural Roman de la Londra, actrița Catinca Maria Nistor,…

- Deoarece, MAE refuza sa raspunda de 60 de zile la interpelarea USR privind sediile si chiriile aferente reprezentantelor si filialelor ICR, parlamentarii USR Cosette Chichirau si Remus Negoi au depus vineri, 6 ianuarie, o solicitare in baza Legii 544 adresata ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Statul roman va achita in continuare chiria lunara de 6.500 de lire pentru actrița Catinca Maria Nistor, deși ministrul Bogdan Aurescu anunța in noiembrie rezilierea contractului „in perioada imediat urmatoare” și relocarea ei in apartamentul gratuit, pe care noua șefa a Institutului Cultural Roman…

- Ministrul de Externe o lasa pe sefa Institutului Cultural Roman din Londra fara apartamentul de lux platit din bani publici in care Catinca Maria Nistor s-a mutat dupa ce a refuzat apartamentul oferit gratuit de minister, anunța Antena3. Bogdan Aurescu a dispus rezilierea contractului de inchiriere,…

- Bogdan Aurescu a anuntat un set de masuri in cazul directoarei Institutului Cultural Roman de la Londra, care a inchiriat o locuinta de 120 de metri patrati, in loc sa locuiasca gratuit in apartamentul din sediul ICR. Statul roman a platit lunar 6.500 de lire chirie pentru actrita Catinca Maria Nistor,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus verificarea de urgența a condițiilor in care a fost incheiat de catre Institutul Cultural Roman de la Londra (ICR Londra) contractul de inchiriere a reședinței pentru Directorul acestuia. De asemenea, ministrul afacerilor externe a dispus rezilierea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus verificarea de urgenta a conditiilor in care a fost incheiat de catre Institutul Cultural Roman (ICR) de la Londra contractul de inchiriere a resedintei pentru directorul institutiei, stabilindu-se ca, la preluarea postului, in sediul ICR nu exista…

- Bogdan Aurescu a anunțat un set de masuri in cazul directoarei Institutului Cultural Roman de la Londra, care a inchiriat o locuința de 120 de metri patrați, in loc sa locuiasca gratuit in apartamentul din sediul ICR. Statul roman a platit lunar 6.500 de lire chirie pentru actrița Catinca Maria Nistor,…