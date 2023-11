Stiri pe aceeasi tema

- 26 de polițiști din Vama Calafat au fost reținuți pentru corupție, fiind suspectați de luare de mita și abuz in serviciu. Din cauza aglomerației din centrul de arest al Inspectoratului de Poliție Dolj, unii dintre ei au fost duși in Gorj.

- Ofițeri de poliție judiciara din mai multe județe fac, marți, percheziții in 26 de locații din județul Dolj, intr-o cauza care vizeaza savarșirea unor infracțiuni de corupție de care sunt banuiți mai mulți agenți de poliție de frontiera din Calafat.

- Ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie au efectuat marti perchezitii domiciliare in 26 de locatii, aflate pe raza judetului Dolj. Perchezitiile sunt efectuate de politisti DGA – serviciile anticoruptie din judetele Dolj, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Olt, Dambovita,…

- Doi dintre barbații care au batut violent un tanar in centrul orașului Targu Jiu au ajuns in arest. In continuarea activitaților investigative desfașurate de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu in cadrul dosarului penal, s-a dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi tineri, de 23 si…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 au fost sesizați, duminica, in jurul orei 20.00, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca un vecin i-ar fi provocat vatamari animalului sau de companie.La fața locului s-au deplasat polițiști din…

- Ministrul Catalin Predoiu ar trebui „sa iși faca ordine” in Ministerul de Interne, este de parere Gheorghe Ialomițianu. Politicianul a vorbit despre fenomenul traficului și al consumului de droguri aratand spre cazurile de polițiști și alți reprezentanți ai autoritaților care au legatura cu astfel…

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Craiova a dispus, marti seara, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a celor 8 barbati, implicati in scandalul cu violente din barul din Craiova. In urma scandalului cu violenta izbucnit intre mai multi tineri care se aflau sambata noaptea…

- Doi barbați din Turda au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști și sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Barbații au fost implicați intr-un conflict produs intre 7 persoane pe strada Panait Cerna din Turda in urma cu…