Anchetă de proporţii în Italia, după ce un patron din Sicilia şi-a bătut joc de muncitorii români O ancheta de proporții are loc in Italia, dupa ce mai mulți muncitori romani, dintre care unii lucrau ilegal, au fost exploatați in sere și cazați in condiții inumane. Angajatorul italian a fost denunțat și trebuie sa raspunda acum in fața legii. Romanii erau cazați in condiții ingrozitoare Autoritațile au descoperit o ferma agricola aflata […] The post Ancheta de proportii in Italia, dupa ce un patron din Sicilia si-a batut joc de muncitorii romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

