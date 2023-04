Anca Țurcașiu, tot singură la 3 ani de la divorț: „îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac” Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei, in 2020, dupa 22 de ani de casnicie și este tot singura de atunci. Insa Anca Țurcașiu este optimista și este sigura ca, pana la urma, va aparea barbatul potrivit și pentru ea, „de brațul caruia sa se agațe”. „Nu am intalnit inca persoana de brațul careia sa ma agaț, barbatul de brațul caruia sa ma agaț, dar sunt convinsa ca va veni’, a zis artista pentru Spynews.ro La show-ul lui Catalin Maruța de la Pro TV, Anca Țurcașiu a dezvaluit ca a apelat la mai mulți spcialiști pentru a trece de divorțul de fostul ei soț, printre care un psiholog și un preot, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

