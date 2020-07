Anca Țurcașiu a divorțat după 22 de ani. „Nu se mai înțelegeau!” Anca Țurcașiu a divorțat dupa 22 de ani. „Nu se mai ințelegeau!” Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei, Cristian Georgescu, dupa 22 de ani de casnicie. Anunțul desparțirii a fost facut chiar de ea, ieri, pe Facebook. „Am divorțat! Am divorțat de barbatul pe care l-am ales sa-mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar viața iți ofera lecții de invațat! Ne naștem sa primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsa ca sunt iubita de Dumnezeu și de voi. Și aștept de acum inainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu ca cineva acolo sus ma iubește… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

