Anca Serea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment

- Invitați unul și unul la evenimentul important din familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina. Astazi mezina familiei este creștinata, iar printre persoanele care vor lua parte la slujba, dar și petrecere, se numara și Diana Bart impreuna cu soțul ei.

- Anca Serea și Adrian Sina au ales sa iși creștineze fiica, pe Leah Maria, la jumatatea acestei luni, cand micuța va implini 3 luni. Petrecerea va avea loc la un conac din județul Ialomița. Dupa ce au stabilit data și locația unde vor da petrecere in cinstea celei mai noi membre din famillie, artistul…

- Kylie Jenner si-a costumat fetita ca ea insasi de Halloween Kylie Jenner, desemnata anul acesta drept cea mai tanara miliardara pe forte proprii, a ales o costumatie inedita de Halloween pentru fetita ei, Stormi Webster. Vezi aceasta postare pe Instagram My baby!!!!!!!! i cant handle this!!!! O…

- Catrinel Menghia și-a botezat fetița și a impartașit emoțiile momentului cu fanii sai. Micuța a primit numele Caroline. Actrița și partenerul sau de viața, Massimiliano Di Lodovico, au devenit parinți pentru prima data in urma cu 7 luni. Catrinel Menghia și-a dorit o petrecere de botez discreta și departe…

- Elena Udrea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment si cum a fost revederea cu Traian Basescu! Elena Udrea a trait ieri emotiile pe care le visa de multa vreme, dupa cum a declarat. Si-a botezat fetia, pe micuta Eva Maria ce a venit pe lume in timp ce mama ei traia departe de Romania, in Costa…

- Emoții mari pentru Tavi și Gabriela Clonda, care astazi iși vor creștina cea de-a doua fetița, pe micuța Iris. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, inainte de marele eveniment. „Azi o vom crestina pe fetita noastra cea mica, Iris!???? Sa aveti cu totii o zi binecuvantata!”, a scris Tavi…

- Pentru Liviu Varciu, aceasta zi a fost una foarte importanta. A fost prima zi de gradinița a fiicei lui mezine, Anastasia, insa cea mica nu a fost tocmai incantata. Liviu a postat pe Instagram un videoclip cu Anastasia, in care o intreaba: „Nu-ți place, tata, la gradinița?”. Micuța a raspuns cu suparare:…

- Feli si-a botezat fetita in secret Feli si-a botezat fetita in secret. Micuta Nora Luna, in varsta de 9 luni, a fost crestinata recent, iar artista a ales sa faca publica informatia zilele trecute pe pagina ei de Instagram. „Am tot asteptat momentul potrivit sa fac postarea asta, dar am invatat de curand…