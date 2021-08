Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi in tara, informeaza…

- Simona Radiș (22 de ani) și Ancuța Bodnar (22 de ani) au caștigat medalia de aur pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta a fost prima medalie de aur pe care delegația Romaniei o caștiga la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice și a doua in total, dupa argintul Anei Maria Popescu. ...

- Romania a inceput cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dupa ce echipa naționala de fotbal a invins, joi, cu scorul de 1-0, reprezentativa Hondurasului, fotbalistii pregatiți de Mirel Radoi au sarbatorit victoria in vestiare.

- Mai multe vedete din Romania au avut emoții la examenul de Bacalaureat 2021. Dan Bittman, Anca Serea și Amalia Nastase pot fi mandri de rezultate.Anca Serea te fericita dupa ce fiul sau cel mare, David, a fost admis la o facultate din Olanda, unde va studia filozofia, cu media 9,60.Fiul lui Dan Bittman,…

- Potrivit informatiilor publicate de autoritatile bulgare, pe teritoriul Republicii Bulgaria se aplica sistemul de clasificare a statelor de provenienta pe mai multe zone (verde, portocalie, rosie), in functie de gradul de raspandire a COVID-19 in aceste state. De asemenea, a fost instituita o categorie/zona…

- UPDATE – Incendiul de pe platforma Petromidia a fost stins integral, iar livrarea de carburanti pentru statiile Rompetrol din Romania si regiunea Marii Negre va fi asigurata in continuare, potrivit unui comunicat al companiei Rompetrol Rafinare, remis vineri seara AGERPRES . ‘Rompetrol Rafinare anunta…

- EURO 2020. In minutul 100 al meciului Franța - Elveția, la 3-3, pe Arena Naționala s-a auzit „Romania, Romania, Romania!”. Romanii sunt privați de ocazia unica de a-și vedea propria naționala la un turneu final, asta pentru ca „tricolorii” au ratat calificarea in urma unui baraj cu Islanda. Dar romanii…

- Fundașul stanga Aristidis Soiledis (30 de ani) a transmis un mesaj emoționant la desparțirea de FCSB. Transferat de FCSB de la FC Botoșani in 2019, in schimbul a 75.000 euro, Soiledis a parasit deja Romania, dupa ce nu i s-a propus prelungirea contractului. Fundașul grec se desparte in cele mai bune…