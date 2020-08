Stiri pe aceeasi tema

- De ce a ajuns Anca Serea la urgența in spital in Bulgaria Saptamana trecuta ar fi trebuit ca Anca Serea sa iși aniverseze fiica. Sarah a implinit 13 ani pe data de 6 august. Din pacate insa, mama ei nu a putut fi alaturi de ea in aceasta zi importanta. Din pricina unor probleme de sanatate, vedeta a…

- „Mama eroina” a lumii mondene din Romania a trait o experiența groaznica in urma cu doar 2 zile, pe 6 august, chiar in ziua in care fiica ei cea mare, Sarah, a implinit frumoasa varsta de 13 ani. Anca Serea a fost nevoita sa lipseasca de la aniversarea fiicei sale, din cauza unor probleme de […] The…

- "Din pacate, ma aflu la spital. Am avut o probleme de sanatateldquo;Anca Serea se afla internata intr un spital din Capitala, de cateva zile, din cauza unei anemii severe. Din cauza problemelor de sanatate, vedeta nu a putut fi prezenta, joi, la aniversarea fiicei sale, Sarah, potrivit b1.ro.Din pacate,…

- Problemele de sanatate au ținut-o departe de casa pe Anca Serea chiar in ziua in care fiica sa, Sarah, a implinit 13 ani. Deși nu i-a fost alaturi, aceasta i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Anca Serea, in varsta de 39 de ani, se confrunta cu probleme de sanatate și a anunțat…

- Numarul persoanelor infectate crește de la o zi la alta, iar printre acestea se numara și parinții fostului internațional Razvan Raț. Ambii au contractat virusul Sars Cov-2 și sunt internați intr-un spital din Capitala.

- "Am iesit cu baietelul un pic in parc, pentru ca mi-a fost dor sa fac asta cu el. Si o doamna mai in varsta mi-a spus 'ce faci in parc? Te-am vazut ca esti bolnav. Nu puteai sa mai stai cateva zile in casa?'. I-am zis ca sunt externat, ca m-am vindecat. Mi-am asumat chestia asta, chiar spuneam in…

- Este vorba dspre solistul trupei „Alb Negru”, Andrei Stefanescu ( 42 de ani), diagnosticat joi dimineata cu coronavirus. Artistul se afla internat la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”, din Capitala.

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbizz-ul autohton. In ciuda faptului ca artista nu a reușit sa obțina divorțul de soțul sau, Vicenzo Castellano, cu care se judeca de ani de zile, iata ca și-a continuat viața alaturi de Alex Velea, fiind chiar o…