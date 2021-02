Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca nu sunt ”sporuri incorecte” in institutie, fiind acordate doar patru sporuri, insa unul dintre ele este cel de antena, primit de toti cei 700 de functionari. ”Cred ca fiecare in ziua de astazi ne desfasuram activitatea in apropierea unor antene si avem un…

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune, dupa ce sporurile bugetarilor au fost facute publice de fostul ministru al Muncii, ca Guvernul va analiza sporurile, insa „daca in 2021 spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, arunca și telefonul mobil la gunoi”. Intrebat miercuri daca Guvernul ia in calcul…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma ca incendiul de la Institutul "Matei Bals" din Capitala reprezinta o tragedie care "nu poate ramane fara urmari", mentionand ca, dupa ce va fi stabilita cauza, trebuie vazut "cat de repede trebuie schimbat tot ce nu e in regula in sistemul sanitar din Romania".…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi ca pregatește un proiect de lege care va modifica legea salarizarii unitare a bugetarilor. Ea a dat doua detalii despre modificarile pe care le va propune, legate de plafonul sporurilor adaugate la salariul de baza al bugetarilor, precizeaza g4media…

- Impozitul zero pe salariul minim nu va putea deveni realitate prea devreme. Vezi și: Scandal la Antena 3: Diana Șoșoaca a plecat din emisiune, dupa un schimb de replici cu Mihai Gadea / VIDEO „Ar putea deveni realitate (impozitul zero pe salariul minim - n.r.) intr-un an, cam in doi…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, s-a pronuntat miercuri pentru reducerea numarului de parlamentari pe baza unei analize si a precizat ca nu a sustinut niciodata unicameralismul. "Avem un referendum din noiembrie 2009 in care cetatenii romani si-au exprimat dorinta ca numarul de parlamentari sa…

- Senatoarea USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului, cu 75 de voturi „pentru”. Dragu este prima femeie care detine aceasta functie, ea declarand ca momentul este „istoric”. Anca Dragu isi doreste un Senat in care sa domine respectul. „Senatul trebuie sa…