Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, fost ministru de Interne, reacționeaza dupa atacul voalat al lui Klaus Iohannis la adresa ei. Presedintele a declarat, marti, ca in ultimii ani activitatea MAI a demonstrat o serie de deficiente in contextul unor situatii precum cazul Caracal sau evenimentele de la 10 august si a subliniat…

- La doar 31 de ani esti noua directoare a Teatrului Bulandra, poate cel mai apreciat teatru din tara. E o imensa provocare. Cum ai intrat in aceasta aventura? Stiti, cineva mi-a spus o butada: de cati artisti e nevoie ca sa schimbi un bec? De 19. Unul e pe masa si schimba efectiv becul iar…

- Un sucevean care se deplasa la volanul unui autoturism in jurul orei 5.30 dimineața, la Iaslovaț, pe direcția spre Milișauți, s-a trezit in fața, pe mijlocul drumului, cu o femeie in varsta, care ii facea disperata din mana sa opreasca, probabil pentru a o lua la ocazie. Scenele au fost ...

- In localitatea Picior de Munte, pe DN 72, o femeie a fost acroșata și accidentata ușor de o motocicleta. Motocicleta Post-ul PICIOR DE MUNTE: O femeie a fost accidentata de un motociclist apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Femeia care a sunat la 112, dupa ce a fost batuta de soferul unui microbuz in autogara din Zalau, a fost umilita la telefon de o operatoare 112, care a numit-o nebuna și a refuzat sa-i ofere ajutor. Angajata a fost demisa, iar autoritațile au demarat mai multe programe de consiliere pentru operatorii…

- Pentru prima data, in fruntea Garzii Civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE potrvit AgerpresMaria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga,…

- Gelu Diaconu, fost președinte al ANAF din perioada 2013-2016, dezvaluie ca ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a semnat un contract despre care afirma, in perioada in care era doar un senator de opoziție, ca era unul ilegal.„Ministrul Florin Cițu nu-l baga in seama pe senatorul Florin…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, s-a prezentat, vineri, la DNA Timisoara, pentru audieri, in calitate de martor, in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II. Potrivit unor surse judiciare, inaintea lui a intrat in audieri deputatul PSD Luminita Jivan, presedinte al PSD Caras Severin, in aceeasi…