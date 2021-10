Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, sambata, ca ministrii propusi de premierul desemnat Nicolae Ciuca sa fie audiati saptamana viitoare, marti, in comisiile de specialitate, iar plenul reunit al Parlamentului in care se va da votul de investire, sa aiba loc miercuri, la ora 12.00. Anuntul a fost facut de presedintele Senatului, Anca Dragu. “Am avut sedinta Birourilor permanente reunite si am stabilit ca marti vor incepe audierile, marti la ora 10,00, si se desfasoara pe parcursul intregii zile si miercuri de la ora 12.00 va fi plenul reunit pentru votul…