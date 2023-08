Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului alocarea de fonduri pentru promovarea Litoralului, precum si elaborarea unei strategii pentru participarea Litoralului romanesc la targurile internationale de turism.

- Inspectorii de la Apele Romane au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de 2000 de lei pe Litoral, pentru circulatia cu autovehicule de tip ATV pe plaja. Circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaje, diguri si faleze, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii…

- Șase plaje din stațiunile Mamaia, Navodari, Eforie și Olimp au primit eticheta „Blue Flag”, a anunțat vineri Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT).Este vorba de plajele Vega Vintage din stațiunea Mamaia, Marina Regia și Phoenicia din Navodari, Citadel și Azur aflate in Eforie,…