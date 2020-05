Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea patronilor restaurante și terase au de gand sa mareasca prețurile pentru a mai recupera din pierderile provocate de perioada de inactivitate. Urmeaza trei luni calduroase, in care lumea va lua cu asalt localurile in aer libero, odata cu redeschiderea lor, așa ca cererea uriașa le va permite…

- Deschiderea teraselor la jumatate din capacitate este absurda, iar purtarea mastilor la terase nu este ceruta in niciun stat european, a declarat Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK).

- Ideea redeschiderii teraselor cu utilizarea a doar jumatate din locurile disponibile este o supra-reglementare absurda, iar purtarea mastilor la terase nu este solicitata in nicio tara din Europa, a sustinut, luni, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu,…

- Ideea redeschiderii teraselor cu utilizarea a doar jumatate din locurile disponibile este o supra-reglementare absurda, iar purtarea mastilor la terase nu este solicitata in nicio tara din Europa, a sustinut, luni, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu, intr-o…

- Când sunt evenimente nedorite, precum cel al pandemiei, mediul de afaceri ar putea beneficia de aplicarea modelului Kurzarbeit, o combinație între contractul de munca pe care fiecare îl are fiecare angajat și șomaj tehnic, dar mult mai flexibil, reiese din declarațiile lui Dragoș Anastasiu,…

- Oamenii de afaceri cer Guvernului sa adapteze legislatia in contextul actual, in asa fel fel incat economia sa poata sa fie restartata chiar si in aceste conditii de distantare sociala impuse de pandemia de Covid-19. Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano –Germana este…

- Iesirea publica a sefului Guvernului vine dupa o intalnire avuta la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis care a anuntat, la final, ca incepand de miercuri Romania intra in carantina totala. Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca va exista un interval orar in care persoanele in varsta de peste…

- Ultimele date publicate de autoritati arata ca numarul de cazuri de infectie cu coronavirus a ajuns la 762 in Romania, in crestere cu 186 de cazuri fata de ziua precedenta. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 4 ani si 85 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internati 16 pacienti,…