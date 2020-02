Anamaria Prodan intră în POLITICĂ. Sexy-impresara şi-a ales PARTIDUL Anamaria Prodan a spus la o emisiune tv ca este pregatita sa faca politica. "Imi doresc, e o idee care incepe sa prinda contur. Aș vrea sa fac ceva ok. Sa raman sa fac istorie și pe partea asta. In ceea ce privește partidul, nu m-am regasit momentan nicaieri. Ma uit, imi plac anumite idei din fiecare stanga și dreapta și de asta am și așteptat, ca propuneri am avut de-a lungul timpului, multe, dar am așteptat sa vad ce ramane bun și daca eu ma pot plia pe problema aia. Eu sunt Anamaria Prodan Reghecampf, pe mine nu ma inventeaza niciun partid, nicio televiziune, nimic. Eu daca intru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

