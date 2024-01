Sexy impresara Anamaria Prodan a incins bursa zvonurilor! Aceasta s-a pozat, in ultimele zile, in mai multe ipostaze cu boxerul Ronald Gavril. Deși in 2023 a avut parte de un an de coșmar, ținand prima pagina a ziarelor de scandal din cauza desparțirii de antrenorul Laurențiu Reghecampf, Prodanca pare sa fie extrem de fericita in 2024.

Nimeni nu șție daca cei doi formeaza sau nu un cuplu, insa, recent, Anamaria Prodan dezvaluia in podcastul lui Viorel Grigoroiu ca este intr-o relație cu un barbat și ca se simte extrem de iubita și apreciata.

„Cu ochii doar spre viitor așteptam anul nou!…