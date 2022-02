Stiri pe aceeasi tema

- UE ar trebui sa fie de data aceasta cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei, declara fostul președinte Traian Basescu. Eurodeputatul PMP crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii. Vladimir Putin a semnat documentele prin care recunoaște…

- „O mare parte din Ucraina a fost creata de Rusia. A fost facuta din parti date de Lenin din Rusia. Dupa, inainte si dupa al Doilea Razboi Mondial, Stalin a dat Ucrainei parti din Romania, Polonia si Ungaria”, a spus Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, intr-o interventie televizata facuta inainte…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- La o conferința de presa, dupa ce a participat la Conferința de securitate de la Munchen, vicepreședintele SUA Kamala Harris , a spus ca Statele Unite vor reevalua ajutorul promis pentru Ucraina in zilele urmatoare. Statele Unite au pus deja la dispoziție 1 miliard de dolari in garanții de imprumut…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.

- Marți, 1 februarie, Premierul britanic Boris Johnson face o vizita la Kiev, unde va discuta cu Volodimir Zelenskiy despre tensiunile de la granita cu Ucraina. El va face din nou apel la Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei. „Ca prieten si partener democratic, Marea Britanie…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- In urma discuției purtate de cei doi șefi de stat, american și rus, Kremlinul a emis un comunicat de presa in care anunța ce doleanțe a avut șeful statului. Putin a cerut garanții ca NATO nu se va extinde spre est, pe teritoriul Ucrainei.