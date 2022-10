Politehnica Iasi a trecut sambata, pe teren propriu, cu 1-0 de "lanterna" Ligii a II-a de fotbal, Metaloglobus Bucuresti. Victoria in fata unei trupe amarate, care avea un singur succes in noua runde, a fost obtinuta mult mai greu decat erau asteptarile, Iasul avand mari emotii in a castiga. Faptul ca cel mai bun jucator al Politehnicii a fost portarul Risto Jankov spune multe despre chinul prin care au trecut suporterii ieseni. Afirmatia este sustinuta nu numai de aspectul general al jocului, ci si de statistica: 2-3 (!) la ocazii mari, 3-3 la suturi pe poarta, 3-3 la suturi in afara portii,…