ANALIZĂ Talibanii câștigă teren în Panjshir, Washington-ul vorbește de începuturile războiului civil / Ce mișcări diplomatice sunt în curs Talibanii au declarat duminica ca au câștigat teren în Valea Panjshir, ultimul bastion major de rezistența armata la noii conducatori din Afganistan, unde condițiile pentru un razboi civil ar putea fi în curând îndeplinite, potrivit Washingtonului, citat de AFP.



De la 30 august și de la plecarea ultimelor trupe americane din țara, forțele mișcarii islamiste au lansat o serie de ofensive împotriva acestei vai fara ieșire la mare și greu accesibila, situata la 80 km nord de Kabul.



O cetate anti-talibani, zona pe care legendarul comandant Ahmed

