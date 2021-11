Analiză Sierra Quadrant: 100.000 de firme din România riscă falimentul! Peste 100.000 de firme din Romania se afla, in prezent, intr-o situație de risc, pe fondul creșterii semnificative a costurilor operaționale, extinderii blocajului financiar, accesului tot mai dificil la finanțare și accentuarii neincrederii in relațiile de business, avertizeaza Sierra Quadrant, intr-o analiza privind starea economiei romanești in pragul iernii. Scumpirea carburanților și creșterea tarifelor la energie și gaze au accentuat și mai mult problemele financiare, in primul rand in zona IMM-urilor slab capitalizate, vulnerabile la criza. Astfel, 73.365 de firme au intrat in acest an… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

