Stiri pe aceeasi tema

- A inceput numaratoarea inversa pana la deschiderea noului an școlar, iar pregatirile și controalele de funcționare in siguranța a unitaților de invațamant sunt in plina desfașurare. In urma cu puțin timp, ministrul Afacerilor Interne a avertizat asupra situației „sensibile” in care se afla aproape 4000…

- Inceperea anului scolar reprezinta un moment important de adaptare pentru fiecare copil, de socializare si de stabilire a unor reguli de comportament care sa confere siguranta fie ca sunt in deplasare in spatiul public, la domiciliu sau in spatiul on line.Una dintre prioritatile Politiei Romane in domeniul…

- PMP a cerut, luni, Guvernului Ciuca, cresterea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor pentru romanii din mediul rural care se incalzesc folosind lemne, in conditiile in care sunt 5 milioane de gospodarii din Romania in care cetatenii se incalzesc cu lemne de foc – prin

- Risipa alimentara a crescut cu 7% in ultimul deceniu, in ciuda masurilor luate de mai multe tari pentru a preveni acest lucru. Practic, aproape jumatate din cantitatea de alimente produse in lume ajunge sa nu fie consumata, potrivit celor mai recente estimari, scrie Antena3. Informațiile sunt cu atat…

- Decalaje de bunastare intre mediul urban si cel rural Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - România ramâne tara europeana cu cele mai mari decalaje de bunastare între mediul urban si cel rural. În multe cazuri, cifrele arata ca la sat, conditiile…

- Romanii pleaca in vacanțe in ciuda scumpirilor. Anul 2022 a adus un val de scumpiri in toate industriile, iar romanii resimt acest lucru pe toate planurile, inclusiv in ceea ce privește vacanțele și calatoriile. Cu toate acestea, romanii din mediul urban nu renunța la concedii, ci cauta sa iși ajusteze…

- Unu din trei elevi romani a ramas in urma cu materia școlara, in ultimii doi ani, in vreme ce rata de participare la educație timpurie a scazut. 31% dintre copiii din invațamantul secundar inferior și superior afirma ca au ramas in urma cu materia școlara in cei doi ani de restricții pandemice, potrivit…

- Dosarul in care premierul Nicolae Ciuca a solicitat anularea sesizarilor de plagiat din teza sa de doctorat a fost „direcționat” prin metoda „coperta” spre un anumit complet, condus de judecatorul Marius Iosif, care a anulat sesizarile de plagiat, iar apoi s-a pensionat, scrie G4media , care citeaza…