- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Administratia Prezidentiala a informat ca, la summitul de la Vilnius, care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea agresiunii ruse asupra Ucrainei, liderii aliati vor evalua implementarea deciziilor adoptate la reuniunea de la Madrid din 2022,…

- Bani de la UE pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina: Cat primește Romania Bani de la UE pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina: Cat primește Romania A doua transa de sprijin pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina a…

- Eurostat: Cel mai scazut nivel din UE al preturilor in cazul cheltuielilor de consum. Nivelul preturilor in cazul cheltuielilor de consum finale ale gospodariilor in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut nivel fiind in Romania (58% din media UE),…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…

- Romania nu poate produce pentru Ucraina. Uniunea Europeana se pregateste sa cheltuiasca doua miliarde de euro pentru a cumpara un milion de obuze de calibru 152 si 155 mm pentru Ucraina. Florin Spataru (foto), ministrul Economiei din Romania, a declarat pentru Defapt.ro ca va aloca fonduri pentru inceperea…

- Operatorul oleoductelor din Rusia, Transneft, a declarat miercuri, 10 mai, ca un punct de alimentare a conductei Drujba, care transporta petrol catre Europa, a fost tinta unui atac ”terorist” intr-o zona de frontiera dintre Rusia si Ucraina, relateaza agentia rusa TASS. Transneft a precizat ca nimeni…