Analiză Reuters: Când se iese din pandemie Oamenii de știința analizeaza deja cand și unde va avea loc tranziția COVID-19 la o boala endemica. In acest sens, Reuters a realizat interviuri cu mai mulți specialiști. Potrivit Reuters , experții se așteapta ca primele țari care vor ieși din pandemie sa fi avut o combinație de rate ridicate de vaccinare și imunitate naturala in randul persoanelor care au fost infectate cu coronavirusul, cum ar fi Statele Unite, Marea Britanie, Portugalia și India. Dar ei avertizeaza ca SARS-CoV-2 ramane un virus imprevizibil, care sufera mutații pe masura ce se raspandește printre populațiile nevaccinate. Niciun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși unele zone ale lumii se confrunta inca cu un val agresiv al infecțiilor cu COVID, cercetatorii estimeaza ca in 2022 vom asista la inceputul sfarșitului pandemiei. Primele țari care vor ieși din criza sanitara sunt cele cu rate ridicate de vaccinare, dar și cu un procent mare din populație care…

- Pe masura ce imbolnavirile cu varianta Delta a coronavirusului au inceput sa scada in multe regiuni ale lumii, oamenii de știința estimeaza ca, din 2022, COVID-19 se va transforma intr-o boala endemica, urmand ca, ușor, ușor, sa se stinga. O mulțime de experți de top in boli infecțioase se așteapta…

- Țincu a explicat ca, pentru a fi eficienta, imunitatea colectiva trebuie atinsa in cateva luni, pentru a nu permite transmiterea accelerata a virusului, respectiv posibilitatea apariției unor noi mutații.”Daca se va ajunge la acea imunitate colectiva in doi ani si jumatate, ea ea este inutila. Pentru…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat la B1 TV, decizia Organizației Mondiale a Sanatații de a trimite la București un expert pentru situații de urgența sanitara și s-a aratat de parere ca OMS va propune masuri restrictive. „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește…

- Numarul deceselor asociate COVID a depasit vineri, la nivel global, pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul al agentiei Reuters, citat de News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al morților din cauza virusului raportați in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia,…

- Noua varianta, cunoscuta sub numele de C.1.2, a fost detectata pentru prima data in luna mai și s-a raspandit acum in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și Oceania, potrivit unor cercetari facute in Africa de Sud, relateaza Reuters.Oamenii de știința…

- Pandemia nu se apropie de sfarșit – avand in vedere ca doar o mica parte din populația lumii a fost vaccinata impotriva Covid-19, declara un cunoscut epidemiolog pentru CNBC. Dr. Larry Brilliant, epidemiolog care a facut parte din echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și care a ajutat…

- Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in Romania sunt inregistrate peste 300 de persoane infectate cu varianta Delta a virusului SARS CoV-2. Cele mai multe cazuri sunt la persoanele nevaccinate.