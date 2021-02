Analiză: Platforme industriale de 100 de hectare, adevărate mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB pentru circa 40 de milioane de euro de la Doosan. La fel, vinde o alta platforma, Helitube din Colentina, de 90.000 mp, catre retailerii germani Kaufland, Lidl și Hornbach la un preț mediu de circa 34 milioane de euro, care va acoperi parțial creanța pe care fondul de investiții o avea pe proprietate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

