ANALIZĂ: Piaţa de transport de mărfuri şi-a încetinit creşterea în primul trimestru pe fondul inflaţiei şi al consumului scăzut ”Piata de transport de marfuri din Romania si-a continuat ritmul de crestere in primul trimestru din an, insa sub nivelul din 2022, pe fondul scaderii consumului si implicit a productiei industriale”, arata o analiza DSV Road, a treia cea mai mare companie de servicii de transport din Europa. Compania a inregistrat o crestere de pana la 10% a volumului de marfuri si o crestere de 20% a cifrei de afaceri in perioada ianuarie-martie comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut. Potrivit DSV Road, exista o incetinire a ritmului productiei industriale care afecteaza atat importul, cat si exportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Promenada Mall va fi gata in acest an, in perioada de toamna. Reprezentanții centrului comercial au organizat o conferința de presa, in cadrul careia au anunțat ca lucrarile pentru construcția mall-ului din Craiovița Noua, de pe strada Severinului, merg foarte bine, și ca oamenii din Craiova vor avea…

- ”Nu cred ca vorbim de vreo problema, odata cu iesirea Enel de pe piata din Romania. Am primit o notificare ca s-a semnat o tranzactie cu cei de la PPC din Grecia, vorbim de o companie din Uniunea Europeana. Nu cred si nu vad cum ar putea clienti din Romania sa sufere din cauza ca se schimba un furnizor…

- E.ON Energie Romania nu incheie contracte noi de furnizare energie cu persoane juridice. E un semnal foarte puternic pe care compania controlata de nemți il da in piața romaneasca de energie. Compania de furnizare a Grupului E.ON in Romania nu mai incheie contracte de furnizare noi de energie cu persoane…

- Inflația se normalizeaza, Europa are depozitele pline cu gaze, și nu sunt rusești, dar dobanzile raman ridicate, indica o analiza Goldring . Rata inflației incepe sa se normalizeze, dar inca se menține la niveluri ridicate, fapt care va genera și o menținere a dobanzilor la valori ridicate. In noiembrie…

- Zalando - una dintre principalele platforme online de fashion și lifestyle din Europa - iși va reduce efectivele cu cateva sute de angajați, compania spunand ca s-a extins prea mult in ultimii ani. Zalando s-a lansat in mai 2022 și in Romania. Compania vinde imbracaminte, incalțaminte, accesorii, articole…

- Piața mașinilor noi a crescut in UE in prima luna, iar Volkswagen a fost marca de pe primul loc. Dacia a avut cea mai buna clasare, locul 3, cu inmatriculari peste marca Renault și peste Skoda. Toyota a fost pe locul doi, iar Ford nu a prins top 10. Cifrele se vor schimba in urmatoarele luni, la fel…

- Poate cel mai inedit design de ceas din ultima vreme il are Huawei Watch Buds. Terminalul este la baza un ceas, care la interior are o pereche de casti care se incarca. Va fi lansat in Romania pe 21 februarie si mai multe detalii gasiti mai jos. Avem de-a face cu un produs 2 in 1: smartwatch si casti.…

- Explozia prețurilor de pe piața energie influențeaza și piața locala a florilor, in aceeași masura cu cea internaționala. Per total, in Europa aproape jumatate din cei care producea flori pentru luna martie, au renunțat, efectul fiind vizibil pe bursa acolo unde florile taiate de sezon sunt mai puține…