Analiză: Non-combatul USR-PLUS lasă județe întregi la discreția PSD și PNL Scorul extrem de bun obținut de Alianța USR-PLUS la europarlamentarele de anul trecut (22,36%, aproape cat PSD) a creat iluzia ca, și la nivel local, se va produce o schimbare. Cu toate acestea, la nivel național 82% dintre primarii proaspat aleși sunt social – democrați sau liberali și doar 0,88%, membri USR-PLUS. Explicația e simpla: nici macar in județele unde are parlamentari, alianța nu a inscris peste tot oameni in cursa pentru primarii și consilii locale. Prima regula a oricarei competiții este sa participi, daca vrei sa ai o șansa de caștig. In mod ciudat, aceasta regula elementara a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

