Analiză: Mossad a intrat în modul turbo după 7 octombrie Mossad, serviciul de informații extern al Israelului, a fost mobilizat la o capacitate fara precedent și cu investiții pe masura, dupa atentatele comise de organizația islamista Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie, potrivit unei analize publicate de Jerulasem Post, care se bazeaza pe documente oficiale. Saptamana trecuta, Consiliul Național de Securitate a emis un avertisment […] The post Analiza: Mossad a intrat in modul turbo dupa 7 octombrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

