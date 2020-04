Stiri pe aceeasi tema

Fostul mare internațional și capitan al celor de la AC Milan, Paolo Maldini, a scapat de coronavirus, dar susține ca a incercat sa mearga la sala și in ciuda formei sportive foarte bune, dupa cateva minute a simțit ca se sufoca.

Fostul mare rabin al Israelului Eliyahu Bakshi-Doron a murit duminica din cauza unei infectii cu noul coronavirus, a anuntat spitalul Shaare Zedek din Ierusalim, noteaza AFP.In varsta…

Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.

Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

Statele Unite au depasit sambata pragul de 300.000 de cazuri inregistrate de COVID-19, potrivit bilantului prezentat de Universitatea americana Johns Hopkins, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Pandemia a facut cel putin 8.162 de morti in intreaga tara, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins,…

Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii si China au atins cel mai periculos nivel din ultimele decenii, culminand cu acuzatii conspirationiste de atribuire a responsabilitatii pentru pandemia de coronavirus, afirma analisti citati de site-ul de stiri Axios.com."Criza generata de pandemia…

Marile lanturi de cinematografe din Statele Unite, cea mai importanta piata din industria cinematografica, au anuntat aproape simultan inchiderea salilor de proiectii din intreaga tara dupa ce Casa Alba a recomandat evitarea adunarilor la care participa mai mult de 10 persoane, relateaza EFE, citata…

Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…