- 44% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in ultima saptamana au fost inregistrate in București, Argeș, Brașov, Dambovița și Prahova, iar 53% dintre decese au avut loc in Prahova, Argeș, București, Brașov și Galați, arata o statistica facuta de Institutul Național de Sanatate Publica.

