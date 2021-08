Acum un an, pe 28 august 2020, in Romania erau inregistrate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Tot in aceeași zi erau raportate de autoritați 1.318 cazuri noi de imbolnavire pe zi. Facand o comparație cu datele furnizate astazi de autoritați se pare ca ne aflam in aceeași situație ca anul trecut. In acest moment, Romania se afla in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Sambata, 28 august 2021, este ziua in care țara noastra a depașit, din nou, cifra de 1.000 de infectari pe zi. Diferența este ca din august 2020 pana in august 2021 s-au mai inregistrat imbolnaviri.…