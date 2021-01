Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai intregului spectru politic din Franta au criticat luni excluderea presedintelui american Donald Trump din retelele sociale online, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a apreciat ca "reglementarea gigantilor informatici nu poate…

- "Acestia sunt parlamentarii de Iasi! Ii voi urmari cu atentie in acesti 4 ani ce urmeaza ! Daca toti i-am urmari si le-am sanctiona nepasarea si derapajele politice, am avea si autostrazi, si spital regional, si stadion !", a scris Constantin Maftei pe pagina lui de Facebook. Postarea a generat numeroase…

- Mihai Chiriac avea 83 de ani si a fost deputat de Suceava in perioada 1990-2000. In primul mandat, 1990-1992, el a fost ales in Camera Deputatilor din partea FSN - Frontul Salvarii Nationale, dupa care, in mandatele 1992-1996 si 1996-2000, fost deputat al Partidului Democrat Suceava. Mihai Chiriac a…

- Alianța AUR, din outsiderul vazut de toata clasa politica, a devenit peste noapte roata din Parlament. AUR a devenit peste noapte partidul care poate destabiliza sau concretiza noua ordine politica din Parlamentul Romaniei. Printre membrii alianței, remarcați in presa, in afara de co-președinți, este…

- Cand s-a produs incendiul de la Spitalul Județean, deja nu mai erau locuri la Terapie Intensiva pentru non-Covid. Un spital vechi de 40 de ani, cu manageri dupa manageri care nu fac fața unei cladiri invechite, cu probleme de personal, in veșnice scandaluri, unde unele operații se fac pe mese de morga,…

- Alexandru MURARU: De ce candidez Am intrat in politica in mod natural, am fost, cum s-ar zice, inca din 2005, in preajma deciziilor politice. Mi-am asumat primele functii de raspundere in PNL in 2014, ca vicepresedinte al PNL Iasi, purtator de cuvant, iar din aprilie 2017, sunt prim-vicepresedinte al…

- Publicarea de catre Guvern a mult mediatizatului Plan de Rezilienta de 30 miliarde de la UE alocate Romaniei a bulversat ieri scena politica la Iasi. In timp ce reprezentatii partidului de guvernare spun ca Iasul va obtine totusi fonduri importante, opozitia politica spune ca actuala formula a Planului…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, a declarat, vineri, in cursul ceremoniei de investire in functie, ca va fi un presedinte al tuturor iesenilor, indiferent de culoarea politica a acestora. "In curtea interioara a Palatului Culturii sunt ceilalti 97 de primari din judetului nostru…