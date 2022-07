Stiri pe aceeasi tema

- Imppsbilitatea efectuarii exporturilor de produse agricole din Ucraina a produs o criza alimentara mondiala acuta, iar foametea este pe cale sa se instaleze, daca marile puteri nu vor acționa in cel mai scurt timp. Inca de la inceputul razboiului, porturile de la Marea Neagra au devenit nefuncționale,…

- Reprezentantul Agentiei ONU pentru Refugiati in Romania (UNHCR Romania), Pablo Zapata, a declarat, joi, ca tarile europene au dat dovada de o solidaritate "extraordinara" in criza refugiatilor declansata de razboiul din Ucraina, iar Romania "a iesit in evidenta" din acest punct de vedere, oferind…

- Epicentrul vicios al razboiului din Ucraina se afla acum in orașele bombardate din est și sud. Dar rezonanța conflictului se extinde intr-un mod care va lasa neatinși puțini oameni de pe Pamant, de la orașele mici din America pana la zone intinse din Africa afectata de saracie, potrivit unei analize…

- Germania nu va putea furniza Ucrainei muniții achiziționate din Elveția, dupa ce Confederația a refuzat aceasta operațiune. Berna a respins prin veto livrarea de munitie elvetiana in Ucraina via Germania, a confirmat duminica, Ministerul elvețian al Economiei. Germania intenționa sa trimita muniție…

- Președintele american Joe Biden a anunțat o asistența suplimentara de securitate pentru Ucraina intr-o serie de declarații de la Casa Alba, precum și ca va interzice navele rusești din porturile americane. „Astazi, anunț 800 de milioane de dolari pentru a spori și mai mult capacitatea Ucrainei de a…

- O abordare divizata a tarilor fata de livrarile ruse de petrol si gaze, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a devenit mai evidenta in ultimele saptamani, unele natiuni anuntand interzicerea importurilor de energie din aceasta tara, in timp ce altele le dubleaza, relateaza Business Insider.…

- ANALIZA: Depolitizarea fabricilor de armament și muniție din Cugir, un razboi cu gloanțe oarbe. Unde duce ”managementul” de partid Șefii fabricilor de armament și muniție nu vor mai fi numiți pe criterii politice ci prin selecție transparenta. Cel puțin așa promit liderii Coaliției de guvernare acum,…

- Ministerul german de Externe convoaca o conferința pentru a mobiliza sprijinul internațional pentru Moldova in abordarea afluxului uriaș de refugiați din țara vecina Ucraina, scrie agenția bulgara de presa BTA, cu referința la surse germane. Evenimentul va avea loc pe 5 aprilie și o va gazdui pe prim-…