ANALIZĂ: Care au fost cele mai căutate joburi în ultimele șase luni Dupa prima jumatate a acestui an, bilanțul pe piața muncii are rezultate consistente, ca urmare a creșterii activitații angajatorilor și candidaților. Digitalizarea, interesul pentru joburile remote, dezvoltarea profesionala și bunastarea angajaților și preferința pentru angajatori considerați stabili sunt principalele tendințe care s-au conturat pe piața locurilor de munca, conform datelor inregistrate pe platforma de recrutare BestJobs in primele șase luni ale anului 2021. Astfel, piața muncii incepe sa dea semne de revenire la nivelul pre-pandemic. In prima jumatate a anului, s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

