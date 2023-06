Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va informa SUA despre numarul de focoase nucleare rusesti care stationeaza pe teritoriul Belarus si nici despre testele cu noua sa torpila Poseidon, cu capacitate nucleara, a declarat vineri ministrul adjunct de exerne rus Serghei Riabkov, citat de agentia de stiri Interfax, potrivit Reuters.Moscova…

- Raspunsul oficialilor rusi si al bloggerilor militari la raidurile transfrontaliere din regiunea Belgorod din Rusia dezvaluie o „anxietate sporita si continua” cu privire la razboiul din Ucraina, au spus analistii militari, potrivit SkyNews , citat de News.ro. In analiza zilnica a conflictului, Institutul…

- "Singura greșeala" pe care au facut-o Rusia și Belarusul a fost "ca nu am rezolvat aceasta problema in 2014-2015, cand Ucraina nu avea armata și nu era pregatita", a declarat dictatorul belarus Alexandr Lukașenko, referindu-se la "problema ucraineana", scrie Politico.In 2014, Rusia a invadat ilegal…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP. ”Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor de…

- ”La invitatia premierului Li Qiang (…), premierul Federatiei ruse (Mihail) Misustin va efectua o vizita oficiala in China, la 23 si 24 mai”, anunta un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin. ”Cooperea chinezo-rusa in domeniile economic si comercial va fi discutata”, anunta…

- Administrația de la Kiev este dispusa la negocieri cu Moscova privind statutul Crimeei, daca fortele militare ucrainene ajung la frontiera regiunii ocupate de Rusia, afirma un consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de cotidianul Financial Times . Afirmatiile facute de Andrii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, intr-un interviu pentru Associated Press publicat miercuri, 29 martie, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa il vedem aici. Vreau sa vorbesc cu el. Am avut contacte cu el inainte de razboiul pe scara…

- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…