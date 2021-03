Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat formal, Ungaria, cu privire la necesitatea abrogarii unei legi privind institutiile finantate extern, in termen de doua luni, tara riscand, in caz contrar, sa fie amendata. Legislatia obliga organizatiile nonguvernamentale sa dezvaluie entitatile care le finanteaza. Neoficial,…

- Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a dezmintit marti o stire Reuters despre un document al Comisiei Europene referitor la achizitiile publice ale Ungariei, transmite MTI. Reuters a sustinut luni ca a consultat un document intern al Comisiei Europene din care reiesea…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…

- Ungaria sprijina in mod consecvent Parteneriatul Estic si, in acest context, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE), a declarat ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, aflat in vizita oficiala la Chisinau, informeaza IPN.md. Ungaria…

- Ungaria sprijina in mod consecvent Parteneriatul Estic si, in acest context, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE), a declarat ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, aflat in vizita oficiala la Chisinau, informeaza IPN.md potrivit Agerpres.…

- Primarii liberali ai Varsoviei si Budapestei au denuntat luni blocarea „iresponsabila” a planului de relansare european de catre guvernele polonez si ungar, presând Bruxelles-ul, printr-o scrisoare, sa le fie livrate fondurile „în mod direct”, scrie Agerpres.„Aceste…

- Fondul de redresare (Mecanismul de redresare si rezilienta) în valoare de 750 de miliarde euro, propus de Uniunea Europeana, va fi lansat chiar daca Polonia si Ungaria îsi mentin veto-ul, a dat asigurari presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a relatat duminica thenews.pl, preluat…