Analist: Scăderea preţurilor cuprului sugerează că investitorii au aşteptări negative privind perspectivele economiei globale Cuprul este vazut ca un indicator principal al sanatatii economice datorita utilizarii sale in multe sectoare. In acest moment, preturile sunt in scadere, desi exista putine indicii ca cererea ar scadea brusc sau ca oferta ar cresteputernuc, a spus Daniel Hynes de la ANZ. ”De fapt, este exact opusul – vedem de fapt semne in China de imbunatatire a imaginii cererii”, a spus el. Dar investitorii au considerat ca inasprirea politicii monetare va duce la o crestere economica mai lenta, iar acest lucru se reflecta in preturile cuprului, a declarat Hynes marti pentru CNBC. ”Imi spune ca investitorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

