- In ultima declarație de avere depusa in toamna lui 2020, Ionița declara printre altele, o casa, un apartament și doua mașini vechi de doua decenii. Fostul director al Direcției Generale Anticorupție din MAI, dar și al Poliției Romane, Catalin Alexandru Ionița, a fost acuzat miercuri de ANI ca are o…

- O casa se vinde la Turda cu 480.000 de euro dar are 9 camere și o suprafața de peste 860 mp. Blitz ofera spre vanzare o casa individuala cu destinatie mixta, situata in Turda intr-o zona cu multiple facilitati. Casa este dispusa pe 3 niveluri D+P+E si este compartimentata astfel: Demisol : 2 dormitoare…

- Elena Udrea a dat din nou de probleme. Fostul ministru este executat silit de ANAF și la un pas sa piarda inca un bun obținut de-a lungul timpului. ANAF a scos la licitație cea mai scumpa proprietate a fostului ministru, despre care s-a aflat ca ar valora aproape 1 milion de euro.

- ​ANAF a scos la vanzare un teren de 5.000 de metri patrati, din Bucuresti, apartinand fostului ministru Elena Udrea, anunta Hotnews . Terenul este situat in zona lacului Straulesti, similar cu cateva loturi mai mici de teren pe care ANAF a incercat in mai multe randuri sa le vanda, prima tentativa fiind…

- Asociatii SC Soti Cable Neptun SRL sunt Gabriel Sorin Strutinsky, cu 50 din capital, Conpress Holding SRL, cu 25 din capital, Carciog Mihail Gheorghe, decedat in 2011, la Viena, cu 12.5 din capital, SC Ring Star SRL, cu 10 din capital si Mereuta Valeriu cu 2.5 din capital. Artemis Legal Insolvency SPRL…

- Primaria Municipiului Constanta a anuntat ca va organiza o licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 408 mp. Terenul este situat in municipiul Constanta, DE 308 Tronson I, identificat cu numar cadastral 255360, apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta, conform H.C.L.…

- Conducerea echipei targoviștene Chindia Targoviște, retrogradata anul acesta in liga a doua, dupa 4 ani consecutivi in Liga I, anunța ca suporterii ca va scoate la vanzare abonamentele pentru sezonul 2023-2024, incepand de vineri, 14 iulie.

- Banca Transilvania scoate la vanzare Hotel Gomar Lux, cu aproape un milion de euro. Asta dupa ce firma care administra hotelul a intrat in insolvența in 2020 și mai apoi in faliment, aceasta fiind deja radiata. Hotelul arata intr-o stare jalnica și nu mai sunt organizate acolo nici macar evenimente.…