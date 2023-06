O serie de controale va viza verificarea existentei unor sedii fixe si/sau permanente ale contribuabililor nerezidenti pe teritoriul Romaniei, in conditiile in care reprezentantii institutiei au declarat recent ca se afla in derulare analize de risc pentru a stabili daca unii contribuabilii indeplinesc criteriile de a detine un astfel de sediu in Romania, dar nu s-au inregistrat fiscal, sustine, intr-un articol, Ana Maria Iordache, partener D&B David si Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania. Potrivit acesteia, tematica sediului fix si/sau permanent este abordata atat in Romania,…