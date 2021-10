Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunța ca un val de mesaje false este transmis prin email in numele instituției, de pe o adresa ce nu aparține ANAF. „Emailuri false in numele ANAF! Nu deschide

- Avand in vedere termenele limita de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al ANAF stabilite prin OpANAF nr. 435/2021[1], Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza operatorii economici care au…

- Un numar de 153.716 persoane au fost angajate in primele opt luni ale anului 2021, ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii de catre agentiile judetene de resort si de cea a Municipiului Bucuresti, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat remis marti de Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- Conform DNA, "inculpatii, in calitate de administratori ai unor societati comerciale cu un comportament fiscal simulat de tip fantoma, au evidentiat in contabilitate operatiuni fictive privind achizitia de cereale, in conditiile in care, acestea nu intruneau conditiile minime prevazute de lege pentru…

- Republica Moldova a recepționat alte 32.760 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. {{548919}}Precizam ca e a șaptea tranșa din lotul total de 700.830 de doze care a fost achiziționat de Ministerul Sanatații prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistența Externa. Cele 32.760 de doze…

- Declarația privind beneficiarul real va putea fi depusa, fara riscul de a primi amenzi, pana la 1 octombrie 2021. In caz contrar, amenzile ajung pana la 10.000 de lei. Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov informeaza ca declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligatiei…

- Politistii vor putea de acum sa puna mai repede sechestru pe averile celor care fac bani in mod necinstit. Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care le da anchetatorilor acces imediat la conturile bancare ale romanilor. Masura transpune o directiva europeana, iar autoritatile vor putea afla date…

- ANAF ofera contribuabililor servicii electronice. Evitați deplasarile la sediile unitatilor fiscale! Agentia Nationala de Administrare Fiscala reamintește ca a pus la dispozitia contribuabililor urmatoarele servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h, 7 zile/7 zile, sunt usor de accesat și ofera…