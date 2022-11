Un avion BlueAir se afla sub sechestru ANAF, a recunoscut compania aeriana, iar altele sunt inapte de zbor. Doar doua avioane mai pot zbura. Cel puțin unul dintre avioanele companiei Blue Air este sub sechestrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). ANAF a pus sechestru pe o aeronava Blue Air Boeingul 737-500 inmatriculat YR-AME deținut […] The post ANAF a inceput sa puna sechestru pe aeronave Blue Air. Compania mai opereaza doar doua avioane first appeared on Ziarul National .