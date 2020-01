Tribunalul Bucuresti a decis, luni, achitarea fostului presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) Ana-Maria Patru, intr-un dosar in care aceasta a fost trimisa in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalarea banilor. Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus pe averea Anei-Maria Patru. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel de DNA. Potrivit DNA, in perioada aprilie - iunie 2008, Ana-Maria Patru ar fi pretins, iar in 2009 ar fi si primit de la reprezentantii unei societati suma de 210.000 euro reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Bucuresti.…