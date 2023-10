Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,1 s-au produs miercuri dimineata, la un interval de sapte minute, in zona seismica Vrancea. Unul a avut loc in judetul Buzau, iar celalalt in județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism…

- O fetița in varsta de șase ani și-a pierdut viața, duminica , dupa ce a fost lovita de un autoturism, pe un drum din localitatea buzoiana Boldu. Copilul incerca sa traverseze prin loc nepermis și fara sa se asigure.

- Autoritațile din județul Prahova au scapat definitiv de grija ursului Rambo, cel care a fost alergat prin Ploiești mai bine de o luna de zile. Celebrul animal ar fi fost relocat in județul vecin, Buzau, in zona alpina a comunei Siriu. Anunțul a fost facut de primarul comunei Cerașu

- ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL RAMNICU SARAT PRIMAR Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile…

- Raluca Niculescu, fost șef la o banca, a lasat viața de oraș și a deschis un centru educațional pentru copiii de la țara. Ea s-a nascut in Ramnicu Sarat și și-a petrecut 22 de ani din viața in București. 15 a ocupat o funcție de conducere in domeniul bancar, insa s-a decis sa schimbe cursul vieții sale.…

- Astazi s-au afișat rezultatele la examenul de Titularizare, in urma caruia 48,37% dintre candidați au obținut note peste 7 la proba scrisa. Nota nu le garanteaza insa un post, mulți dintre aceștia urmand a merge pe suplinire. Anul acesta, la Buzau nu s-a luat nicio nota de 10 la examenul de titularizare.…

- In baza cererii nr. 55353 din data de 08.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : M amp; K FAMILY VAGON S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Lumina, comuna…

- Primaria Slobozia Bradului a organizat vineri, 7 iulie 2023, la Biserica Penticostala „Betel” din satul Liești, conferința intermediara a proiectului „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebanu, județul Buzau”. Obiectivul principal al…