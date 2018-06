Stiri pe aceeasi tema

- Președintele României, Klaus Iohannis, a lasant, sâmbata, un atac fara precedent la adresa PSD și la liderul partidului, Liviu Dragnea, spunând despre social-democrați ca ”ar trebui sa se teama de români”. "Mi s-a parut ca scena politica româneasca…

- Scena politica din Romania atinge cote de temperatura inalte, de fierbere. Klaus Iohannis iese, cu un atac extrem de dur, fara precedent, la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat a doua oara, care ar trebui ”sa dispara din viața politica”. PSD, a spus Iohannis, ar trebui sa se teama nu de el,…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, azi, un atac extrem de virulent la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si a partidului. PSD ar trebui sa se teama de romani, a spus Iohannis, iar Dragnea ar trebui sa dispara din viata politica, odata cu a doua condamnare, informeaza Realitatea.net Mi s a parut…

- Ana Gomes, eurodeputat socialist din Portugalia, a declarat, intr-un interviu pentru RFI, ca PSD ar trebui sa ia o decizie de suspendare a lui Liviu Dragnea, dupa condamnarea acestuia in prima instanta la 3 ani si 6 luni, in cazul in care acesta nu se retrage din functiile politice si administrative…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes crede ca dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD și socialiștii europeni vor da semnale clare ca nu vor mai tolera pe cineva care este subiectul unor acuzatii atat de grave.Daca un politician cu probleme in justitie nu se retrage singur din functie, ca sa…

- "Am inteles ca la inceputul acestei zile a vrut sa demisioneze, dar a fost blocata de Dragnea. Acesta a amenintat-o cu familia. Sunt informatii foarte serioase", a anuntat Rares Bogdan, la Realitatea TV. Liviu Dragnea este un pericol real pentru democratia din Romania, spune realizatorul "Jocuri de…

- Partidul 'La Republique en marche' (LREM), fondat in 2016 de catre Emmanuel Macron, a lansat sambata o campanie de consultare a electoratului francez in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor avea loc in mai anul viitor, transmite dpa.Citește și: Teodor Melescanu il CONTRAZICE…