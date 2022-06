Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (29 de ani, 111 WTA) o infrunta in turul II de la Wimbledon pe cehoaica Petra Kvitova (32 de ani, 26 WTA). Și Irina Bara (27 de ani, 122 WTA) are meci greu, impotriva ibericei Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA). Ambele dispute sunt programate de la ora 13:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania mai…

- Simona Halep (locul 18 WTA) va evolua, joi, in turul doi la Wimbledon, contra belgiencei Kirsten Flipkens (locul 190 WTA). Meciul va avea loc pe terenul 2, nu mai devreme de ora 19.00. Pe același teren, de la ora 13.00 Irina Bara (locul 122 WTA) va evolua contra ibericei Paula Badosa (locul 4 WTA) In…

- Simona Halep s-a declarat extrem de bucuroasa ca a revenit cu victorie la Wimbledon. Romanca a spus ca acum ii place sa munceasca din nou, datorita antrenorului Patrick Mouratoglou. „Ma bucur ca m-am intors, am amintiri superbe din 2019 si e mereu o placere sa vin aici si sa joc. Am avut multe accidentari,…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Irina Bara, Ana Bogdan și Mihaela Buzarnescu s-au calificat in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa victorii obtinute marti in doua seturi. Simona (30 de ani, 18 WTA) a trecut de cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), cu scorul…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 6-2, 6-2.Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta…

