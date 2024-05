Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (31 de ani, 64 WTA) a trecut de Elsa Jacquemot (21 de ani, 149 WTA) cu 6-1, 6-3, trecand pentru a patra oara an cariera de primul tur la Roland Garros. Ea i se alatura in aceasta faza Irinei Begu. Ana Bogdan a avut mult de așteptat pentru a intra pe teren la a șaptea ediție de Roland Garros…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2, pe Julia Rivera. Aflata la a treisprezecea participare pe zgura pariziana, Irina Begu, in prezent pe locul 127 WTA, a invins-o…

- Jaqueline Cristian s-a oprit in primul tur la Roland Garros 2024, sportiva noastra fiind invinsa in doua seturi de Jelena Ostapenko, scor 6-4, 7-5. Pe arena Suzanne-Lenglen, Jaqueline a condus cu break in ambele seturi, dar a cedat de fiecare data inițiativa. Ostapenko (favorita 9) și-a prestat jocul…

- Sorana Cirstea, favorita 28, Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian știu cu cine vor juca in primul tur al turneului de Grand Slam parizian, in urma tragerii la sorți efectuate joi. Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a decis și adversarele romancelor din primul tur.…

- Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal la Trofeul Clarins, dupa ce a invins-o pe Vera Zvonareva (fosta ocupanta a locului 2 in clasamentul mondial) in calificarile turneului „WTA 125” de la Paris, scor 7-6(7), 4-6, 6-2. Ruse (148 WTA) s-a impus dupa un meci care a durat doua ore și 35 de minute.…

- Ana Bogdan a ratat calificarea in turul al treilea la Roma, unde s-ar fi duelat cu Sorana Cirstea, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de cehoaica Marketa Vondrousova, scor 6-2, 3-6, 6-4. Ana Bogdan, tenismena clasata pe locul 63 WTA, s-a inclinat dupa doua ore si 26 de minute in fata campioanei en…

- Edmonton Oilers a invins-o miercuri pe Los Angeles Kings cu 4-3, pe propriul patinoar, si, gratie scorului general de 4-1, s-a calificat in turul secund al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL).