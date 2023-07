Stiri pe aceeasi tema

- Ieșenii incep sa viseze frumos la o finala suta la suta romaneasca la BCR Iași Open, turneu de categorie WTA 125 cu premii totale de 115.000 de dolari. Irina Begu și Ana Bogdan, principalele favorite, s-au calificat, vineri, in semifinale, și mai au un singur pas de facut pentru a se duela, duminica,…

- Ana Bogdan (49 WTA), a doua favorita a turneului WTA 125 de la Iași și campioana en-titre, a reușit calificarea in sferturi dupa trei seturi, 6-4, 3-6, 6-1, in fața elvețiencei Conny Perrin (433 WTA).

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fac echipa la dublu la Wimbledon și s-au calificat sambata in turul al doilea, dupa ce au trecut de americancele Danielle Collins și Alison Riske-Amritraj, scor 6-4, 6-4.

- Ana Bogdan a invins-o pe maghiara Panna Udvardy cu 6-4, 6-4, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie). Sportiva noastra a obtinut victoria dupa o ora si 32 de minute. Pentru romanca a fost a cincea victorie in tot…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Muchova s-a calificat joi in finala turneului de la Roland-Garros, dupa ce a invins-o in semifinale pe Aryna Sabalenka, din Belarus.Karolina Muchova (26 de ani, locul 43 WTA) a reusit surpriza invingand-o pe Aryna Sabalenka (25 de ani, locul 2 WTA) in trei seturi,…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Irina Begu se simte bine la Paris. Roland Garros-ul este turneul ei favorit, doua prezențe in turul 4, una chiar anul trecut. Sportiva din…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale, dupa ce a invins China cu scorul de 18-9 (5-1, 5-1, 3-3, 5-4), duminica, in semifinalele turneului intercontinental de la Berlin, relateaza Agerpres. Romania s-a calificat dupa 13 ani la finala Cupei Mondiale,…

Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, s-a calificat in finala turneului Mutua Madrid Open, trecand in semifinale de rusoaica Veronika Kudermetova, locul 13 WTA), potrivit news.ro.Swiatek s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1, intr-o ora si 19 minute.