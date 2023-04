Ana Andreea Beatrice a cucerit medalia de aur la Campionatul European de lupte de la Zagreb

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Catalina Axente a castigat medalia de bronz la cat. 76 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte de la Zagreb, dupa ce a invins-o in meciul decisiv pe ucraineanca Anastasia Osniaci.Miercuri, Axente a invins-o in preliminarii pe germanca Francy Raedelt si a pierdut in sferturi…

- Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la total in cadrul Campionatului European de la Erevan. Anunțul a fost facut de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. El a inregistrat rezultatul de 364 kg, transmite tv8. Robu a obținut bronzul și la proba smuls cu 166 kg, in timp ce la aruncat, a…

- O noua performanta fara seaman a luptatoarei Andreea Ana, originara din Mangalia, cea care, la Campionatul European pentru seniori din Croatia, a cucerit medalia de aur, mentinandu si astfel titlul continental. Andreea Ana este legitimata in prezent la CSA Steaua Bucuresti, dar a inceput luptele la…

- Luptatoarea romana Ana Andreea Beatrice a cucerit joi seara medalia de aur la lupte, in cadrul categorie 55 kilograme. Pentru ea este al doilea titlu continental consecutiv, caștigat pentru luptele feminine romanești.Ana Andreea Beatrice a invins-o cu 8-0 in finala mare a categoriei 55 kg pe Erika…

- Luptatorul Vasile Diacon a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Zagreb. El a repurtat trei victorii in categoria de greutate 70 kg, cu slovacul Daniel Chomanic, armeanul Arman Andreasyan și germanul Kevin Henkel.

- Luptatorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit medalia de bronz la turneul Ibrahim Moustafa din Egipt. In prima lupta a categoriei de greutate 77 kg, el a fost invins cu 1-11 de viitorul finalist, kazahul Demeu Zhadrayev, vicecampion mondial in 2017.

- Uliana-Dumitrița Josan a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de scrima rezervat cadeților U-17 și juniorilor U-20, desfașurat in orașul Tallinn, Estonia la data de 21 februarie 2023.

- Judocanul Mihail Latișev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul Portugaliei. Anunțul a fost facut pe 29 ianuarie de reprezentanții Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.