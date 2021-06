Amuly lanseaza “Modestia”, prima piesa in colaborare cu Liviu Teodorescu!

Amuly lanseaza “Modestia”, prima piesa in colaborare cu Liviu…

“Modestia” este o piesa despre importanta sinceritatii cu sinele atunci cand reusesti pe plan artistic. Cum o arata si finalul clipului, toata atentia pe care un artist o primeste cand atinge succesul este de carton, fragila, iar factorul important va ramane mereu modestia pe care o ai cu tine si cu publicul tau, ea fiind lucrul care te ancoreaza in realitate. Artist cu puternice radacini Hip-Hop, Amuly reprezinta sclipirea combinatiei dintre old school si new school. Timbrul recognoscibil, dictia curata si un vibe fresh determina si cei mai mari piloni ai industriei sa admita evolutia muzicii.…