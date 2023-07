Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Este foarte important sa știm diferite moduri in care putem da voce poveștilor persoanelor vulnerabile și crea un spațiu in care sa fie auzite și ințelese. In cadrul Workshop-ului de Storytelling, vom explora metode practice și tehnici eficiente pentru a construi conexiuni puternice cu experiențele…

- Un turdean a postat astazi pe grupul Sesizari Turda cateva fotografii cu starea degradanta in care se afla strada Bogata, atrang totodata atenția autoritaților de a remedia aceasta problema. Turdeanul a adaugat ca zona afectata se afla chiar langa bazinele de apa de la Compania de Apa Arieș și ii atenționeaza…

- Ieri, administrația locala a municipiului Turda a continuat acțiunile de ingrijire a spațiilor verzi, impreuna cu cei de la Compania de Apa Arieș, prin cosirea ierbii din Parcul Central, in cadrul celei de-a VIII-a zi de Festival Verde. Spațiile verzi bine ingrijite din parcul central contribuie la…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Primaria Turda a anunțat ca pe raza Municipiului Turda sunt efectuate acțiuni de curațenie, impreuna cu echipele de la Compania de Apa Arieș. Din cauza temperaturilor ridicate și a ploilor abundente, vegetația a crescut rapid in parcurile și zonele verzi ale orașului nostru. Astfel, deși este frumos…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Acțiunile de igienizare și salubrizare din municipiul Turda sunt in plina desfașurare. Serviciul Voluntar pentru Situații de urgența Turda desfașoara acțiuni de igienizare și de tundere a vegetației crescute in exces in zona albiei paraului Valea Racilor. De asemenea, potrivit Primariei Municipiului…