BAIA MARE BEACH FOOTBAL CUP ed.II

Fun summer la Baia Mare Value Centre. O luna plina de distractie: beach football, castele de nisip, ateliere pontru copii, spectacole de magie si multa voie buna. In fiecare zi a lunii august la Baia Mare Value Centre distractia este asigurata. ,,BEACH FOOTBAL CUP ed.II’’. Editia a II-a a evenimentului FUN SUMMER, va avea loc in Baia… [citeste mai departe]